Çin Donanması ve Hava Kuvvetleri Huangyan Dao Çevresindeki Karasularında Hazırlık Devriyesine Çıktı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı deniz ve hava birlikleri, Huangyan Dao ve çevresindeki karasuları ile hava sahasında hazırlık devriyelerine çıktı. Komutanlık, bu devriyelerin toprak egemenliğini korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barışı sağlamayı amaçladığını açıkladı.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri, pazar günü Çin'in Huangyan Dao adası ile çevresindeki karasuları ve hava sahasında hazırlık devriyelerine çıktı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Huangyan Dao'nun Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, komutanlığa bağlı birliklerin mayıs ayından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki bölgelerin karasuları ve hava sahasında hazırlık amaçlı devriyelerini artırdığı belirtildi.

Her türlü hak ihlali ve provokatif eyleme karşı etkili bir önlem işlevi gören bu tür devriyelerin, Çin'in toprak egemenliğini kararlılıkla korumayı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
