Çin, Gemi Kazasından Kurtardığı Filipinli Denizcileri Ülkelerine Teslim Etti

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin, Huangyan Dao yakınlarında alabora olan yük gemisinden kurtardığı Filipinli denizcileri ülkelerine teslim etti.

Filipinler'den Çin'e gitmekte olan Singapur bandıralı kargo gemisiyle irtibat cuma günü Huangyan Dao açıklarında kesilmişti. Kazaya karışan 17 denizciden 2'sinin hayatını kaybettiği doğrulanırken, 4 denizciden ise haber alınamıyor.

Çin Sahil Güvenlik Teşkilatı kurtarılan personeli Filipinler'in talebi üzerine pazar günü saat 14.43'te kazanın meydana geldiği sularda Filipinler Sahil Güvenlik birimlerine teslim etti.

Gemi kazasının ardından, mahsur kalan mürettebat için insani yardım kurtarma operasyonları yürütmek üzere bölgeye gemiler gönderen Çin Sahil Güvenlik Teşkilatı ayrıca bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına devam edecek.