Çin: Honduras'ın Açıklaması Tek Çin İlkesine Bağlılığı Bir Kez Daha Ortaya Koydu
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Honduras hükümetinin Taiwanlı yetkililerle görüşme yapmadığını belirterek, ülkenin tek Çin ilkesine bağlılığının uluslararası alanda doğru yaklaşım olduğunu vurguladı.
BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Honduras hükümetinin Çin ile "diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek" amacıyla Taiwanlı yetkililerle herhangi bir görüşme ya da temas yürütmediğine ilişkin açıklamasına dikkat çekti.
Guo, perşembe günkü olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, bunun tek Çin ilkesine bağlılığın uluslararası alanda doğru yaklaşım olarak kabul gördüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Kaynak: Xinhua