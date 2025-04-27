Çin Heyeti ABD'de İlişkileri Güçlendirmek İçin Toplantılar Yaptı

WASHINGTON, 27 Nisan (Xinhua) -- Beijing'de bulunan Çin ve Küreselleşme Merkezi'nden bir heyet, kısa süre önce ABD'ye düzenlediği ziyaret kapsamında akademi, iş ve medya çevreleri ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle yaklaşık 20 toplantı gerçekleştirdi.

19-25 Nisan tarihleri arasında Princeton, New York, Washington DC ve Boston'u ziyaret eden heyet, Çin-ABD ilişkileri ve küresel yönetişim konularında etkileşim ve diyaloglarda bulundu.

Merkezin kurucusu ve başkanı Wang Huiyao, Washington DC'de cuma günü düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, karşılıklı anlayış ve güveni artırmak amacıyla Çinli ve ABD'li düşünce kuruluşları ve akademisyenler arasındaki etkileşimleri daha da güçlendirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Heyet, ziyaretleri kapsamında Amerikan Dış Politikası Ulusal Komitesi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi, Dış İlişkiler Konseyi, Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi gibi ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarını ziyaret etti.

Heyet ayrıca ABD-Çin İş Konseyi, Asya Derneği, Amerika'daki Çin Enstitüsü gibi kuruluşların yanı sıra Asya Grubu gibi ticari kuruluşlarla da görüşmeler gerçekleştirdi.

Wang, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde "Tek Taraflılık ve Zorbalık Uygulamalarının Uluslararası İlişkilere Etkisi" temasıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi Arria-Formülü toplantısında önemli bir konuşma yaptı.