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Çin: Heyelana ilişkin art niyetli spekülasyonları reddediyoruz

Çin: Heyelana ilişkin art niyetli spekülasyonları reddediyoruz
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BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, trajik felaketler karşısında hiçbir somut dayanağı olmayan art niyetli spekülasyonları reddettiklerini belirtti.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, trajik felaketler karşısında hiçbir somut dayanağı olmayan art niyetli spekülasyonları reddettiklerini belirtti.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Çin ile Nepal arasındaki Gyirong-Rasuwa sınır kapısında meydana gelen şiddetli sel ve heyelan felaketinin nedenlerine ilişkin bazı yabancı basında yer alan değerlendirmelere yanıt verdi.

Guo, "Çin ve Nepal'deki uzmanlar ile resmi kurumlar felaketin nedenine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. İncelemelere göre heyelan, Nepal'in yüksek kesimlerindeki bir buzulun çökmesi sonucu tetiklendi" dedi.

Kaynak: Xinhua
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