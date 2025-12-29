Haberler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Yakınlarındaki Hava Sahasında Bölge Devriyesi ve Hava Çatışması Tatbikatı Başlattı

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı, Taiwan Adası'nın güneybatısındaki hava sahasında hava çatışması ve bilgi destek tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, çeşitli hava araçlarının koordinasyonu ve hava üstünlüğü yeteneklerinin test edilmesi amacıyla yapıldı.

NANJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası'nın güneybatısındaki hava sahasında bölge devriyesi, hava çatışması ve bilgi destek tatbikatı başlattı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada pazartesi günü düzenlenen tatbikat için bölgede savaş uçakları, erken uyarı uçakları, elektronik savaş uçakları ve insansız hava araçları konuşlandırıldığı belirtildi.

Tatbikatın, askeri birliklerin, farklı türlerdeki hava araçlarının koordinasyonu ve hava üstünlüğünün ele geçirilmesi yeteneklerini test etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
