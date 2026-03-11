Haberler

Albüm: Çin'de En Üst Düzey Siyasi Danışma Kurulunun Yıllık Oturumu Sona Erdi

Albüm: Çin'de En Üst Düzey Siyasi Danışma Kurulunun Yıllık Oturumu Sona Erdi
Güncelleme:
Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumu, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla sona erdi.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma kurulu olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun kapanış toplantısı çarşamba sabahı Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi.

