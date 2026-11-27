Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin ordusu, genel maksat helikopteri "Z-20"nin taarruz özellikleriyle donatılmış versiyonu "Z-20T"yi, gelecek ay düzenlenecek 16. Cuhay Hava Gösterisi'nde ilk kez sergilemeye hazırlanıyor.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (Airshow China) olarak anılan organizasyonda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Kara Kuvvetlerine ait 6 kategoride 24 parça harp donanımı sergilenecek.

Fuarda, Çin'in genel maksat helikopterleri "Z-10" ve "Z-20"nin yanı sıra, "Z-20"nin taarruz özellikleriyle donatılmış versiyonu "Z-20T"nin yer alacağı harekat gösterileri yapılacak.

Bu gösterilerde helikopterle taşınan askerler kara araçlarıyla koordineli operasyonlar gerçekleştirecek, havadan ve yerden saldırı ile kilit pozisyonların ele geçirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik saldırı görevleri sergileyecek.

Çin'in 4. nesil ana muharebe tankı "Tip 100"ün de yer alacağı gösteriler, ÇHKO Kara Kuvvetlerinin seyyar savaş, çok boyutlu saldırı ve savunma harekatları ile insansız ve akıllı harp kabiliyetlerini sergilemeyi hedefliyor.

Daha önce, ÇHKO Hava Kuvvetlerinin yeni nesil hayalet savaş uçakları "J-20A" ve "J-35A", çok rollü savaş jeti "J-16", ağır taşıyıcı askeri nakliye uçağı "Y-20B" ile tanker uçağı "YY-20A"yı, ÇHKO Deniz Kuvvetlerinin ise yeni nesil "Tip 055" muhribi, "Tip 075" amfibi hücum gemisi ile "Tip 054A" güdümlü füze firkateynini fuarda sergileyeceği bildirilmişti.

Cuhay Hava Gösterisi

16. Cuhay Hava Gösterisi, Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde 7-13 Aralık'ta düzenlenecek.

İki yılda bir düzenlenen fuar, Çin'in askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği ilerlemelerin ve son teknoloji silah sistemlerinin sergilendiği platform işlevini görüyor.

İlk kez 1996'da düzenlenen fuarın 30. yılı kutlanacak.

Kaynak: AA