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Çin Halk Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş yıl dönümü Pekin'de törenlerle kutlandı

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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü olan Ulusal Gün, başkent Pekin'de resepsiyon ve törenlerle kutlandı. Bu sabah Tienanmın Meydanı'nda geleneksel bayrak töreni yapıldı, tören kıtası bayrağı göndere çekti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü olan Ulusal Gün, başkent Pekin'de düzenlenen etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Ulusal Gün dolayısıyla dün akşam Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon düzenlendi. Salonun yer aldığı Tienanmın Meydanı, özel ışıklandırmalar ve dekorasyonlarla donatıldı.

Meydanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu, "Yasak Şehir" olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı'nın kemerli güney duvarı aydınlatılırken meydanın ortasına Ulusal Gün'e özel, dev çiçek buketi yerleştirildi.

Ulusal Gün kutlamasında bu sabah Tienanmın Meydanı'nda geleneksel bayrak töreni yapıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintang) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

Kaynak: AA
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