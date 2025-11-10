Çin, Hainan'dan Yeni Uzay Uydusu Grubunu Fırlattı
Çin, Hainan'daki Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir alçak Dünya yörünge uydu grubu gönderdi. 13. uydu grubu, Uzun Yürüyüş-12 roketiyle başarıyla fırlatıldı ve belirlenen yörüngelerine yerleştirildi.
WENCHANG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin pazartesi günü ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir alçak Dünya yörünge uydusu grubu gönderdi.
İnternet uydu kümesini oluşturacak türünün 13. örneği olan uydu grubu, Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle Beijing saatiyle 10.41'de fırlatıldı.
Uydular, önceden belirlenmiş yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.