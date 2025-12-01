Çin, Hainan'dan Yeni Bir Uydu Fırlattı
Çin, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Uzun Yürüyüş-7 roketiyle Shijian-28 adlı uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.
WENCHANG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uydu gönderdi.
Pazar günü Beijing saatiyle 20.20'de Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shijian-28 adlı uydu, önceden belirlenen yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 611'inci görevi oldu.
