Çin, "Guovang" ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 20. grubunu fırlattı

Güncelleme:
Çin, alçak yer yörüngesindeki Guovang takım uydu ağının parçası olarak 20. grup internet uydularını başarıyla uzaya gönderdi. Toplamda 13 bin uydu yerleştirmeyi planlayan proje, ABD'nin Starlink'e rakip olmayı hedefliyor.

Çin, alçak yer yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 20. grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak 9 uydu, Long March-8A roketiyle Haynan Adası'ndaki ticari uzay aracı merkezinden fırlatıldı.

Uyduların Alçak Yer Yörüngesi'nde planlanan konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 631'inci başarılı taşıma görevi oldu.

"Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağının parçasını oluşturacak "Hualienvang" (internet) uydularının ilk grubu, 16 Aralık 2024'te fırlatılmış, 2025'te 16 fırlatış yapılmış, bu yıl da 2 grup uydu uzaya gönderilmişti."

"Guovang"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı oluşturmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre, takım uydu ağı operatörlerinin, frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı uydu konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için ağın yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
