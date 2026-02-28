Haberler

Çin, Güney Çin Denizi'nde ihtilaflı Scarborough Sığı çevresinde devriye yaptı

Güncelleme:
Çin Sahil Güvenliği, Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresindeki sularda devriye faaliyetlerini artırdığını açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerilimleri tırmandırma riski taşıyor.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresindeki sularda sahil güvenlik devriyesi yaptığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Çinlilerin "Huangyang" olarak adlandırdığı sığlığın çevresindeki sularda yasa dışı ve mütecaviz seyir faaliyetlerini kontrol etmek üzere kanun koruma devriyelerine hız verdiği belirtildi.

Açıklamada, artan devriye faaliyetinin Çin'in kendi kara suları olarak gördüğü bölgedeki egemenliğini ve denizlerdeki çıkarlarını korumayı amaçladığı vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliği, 21 Şubat'ta, Scarborough Sığı çevresinde seyreden Filipinli balıkçılara ait iki tekneyi uzaklaştırdığını bildirmişti.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
