Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e Uyarıda Bulundu

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yu, Filipinler'e yönelik ihlallere son verme çağrısı yaparak, Ren'ai Jiao resifindeki yasal kolluk faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu. Gan, Filipinler'e ait bir savaş gemisinin yasadışı eylemlerine dikkat çekti.

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yu, Filipinler'e tüm ihlal, provokasyon ve asılsız suçlamalarına derhal son verme çağrısı yaparak, ulusal egemenlik ve denizcilik haklarını kararlılıkla savunmak üzere Güney Çin Denizi'ndeki Ren'ai Jiao resifinin karasularında yasalara uygun olarak kolluk faaliyetleri yürüteceklerini söyledi.

Gan, cuma günü yaptığı açıklamada Çin'in Ren'ai Jiao resifinde yıllardır yasadışı şekilde "karaya oturtulmuş" Filipinler'e ait savaş gemisinin kısa süre önce suya iki küçük tekne indirdiğini kaydetti. Sözcü söz konusu teknelerin Çin'in defaatle yaptığı açık uyarıları göz ardı ederek kasıtlı olarak Çin Sahil Güvenliği gemilerine profesyonel olmayan ve tehlikeli şekilde yaklaştığını ifade etti.

Rutin kolluk operasyonları yürüten Çin Sahil Güvenliği gemilerinin, Filipinler'e ait teknelerin yasa ve yönetmeliklere uygun davranmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Gan, tüm eylemlerin tamamen haklı ve yasalara uygun olduğunu sözlerine ekledi.

