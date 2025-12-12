Çin, Filipinler'e ait balıkçı teknelerini ihtilaflı Sabina Sığı'ndan uzaklaştırdı

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Sabina Sığı çevresindeki sulardaki Filipinler'e ait balıkçı teknelerini uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, Filipinler'e ait çok sayıda teknenin balıkçılık bahanesiyle Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği resifin yakınındaki sulara, uyarılara rağmen girdiğini belirtti.

Teknelerin provokasyon amacıyla bölgede bulunduğunu iddia eden Sözcü Liu, Çin Sahil Güvenliği birimlerinin kanuna uygun olarak gerekli kontrol tedbirlerini uyguladığı ve tekneleri bölgeden çıkardığını ifade etti.

Çin'in Spartly Adaları ve onun parçası olan Sabina Sığı ve çevresindeki sularda "tartışılmaz egemenliğe" sahip olduğunu savunan Liu, Çin'in yetki alanı içinde kanun koruma operasyonlarını sürdüreceklerini, ulusal egemenliği ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını koruyacaklarını vurguladı.

Sabina Sığı

Filipinler'in "Escoda", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın güneyindeki, Filipinler'in Palawan Adası'nın 130 kilometre batısında yer alıyor.

Filipinler'e ait BRP Teresa Magbanua gemisinin geçen yıl Sabina Sığı'na uzun süreli demirlemesinin ardından iki ülke sahil güvenlik gemileri arasında çarpmalara varan sürtüşmeler yaşanmıştı.

Çin'in, Filipinler gemilerinin söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere düzenlediği seferleri engellemeye çalışması gerilimi tırmandırmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.