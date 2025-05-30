Çin, Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrar Çağrısı Yaptı

Çin, Güney Çin Denizi'nde Barış ve İstikrar Çağrısı Yaptı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ülkeleri Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaktan kaçınmaya ve bölgesel barışı korumaya davet etti. Sözcü, Filipinler ve ABD'nin ortak devriyelerini eleştirerek, barışı tehdit eden ülkelerin faaliyetlerine dikkat çekti.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ilgili ülkeleri birlikte hareket edip Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaktan uzak durmaya ve bölgesel barışa zarar vermekten kaçınmaya çağırdı.

Sözcü, perşembe günkü basın toplantısında Filipinler ve ABD'nin, Güney Çin Denizi'nde yürüttüğü ortak devriyeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, Güney Çin Denizi'ndeki durumun genel olarak istikrarlı seyrettiğini ve ülkelerin tamamının uluslararası hukuk uyarınca seyrüsefer ve uçuş özgürlüğünü kullanması konusunda herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.

Sözcü, "İşbirliği adı altında cepheleşme faaliyetlerine girişen, özgürlük kisvesiyle askeri güçlerini sergileyen ve düzen maskesiyle kaos yaratan bazı ülkeler, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı baltalayan ana risk kaynakları olarak ortaya çıkmaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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