Çin Sahil Güvenliği: Güney Çin Denizi'nde Alabora Olan Gemiden 13 Filipinli Denizciyi Kurtardık

Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde alabora olan bir yük gemisinden 13 Filipinli mürettebatı kurtardı. Olay, Çin'in Huangyan Dao adasının kuzeybatısında gerçekleşti ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde alabora olan geminin enkazından 13 Filipinli mürettebatı kurtardı.

Çin Sahil Güvenliği'nden cuma günü yapılan açıklamada aynı gün erken saatlerde Çin'in Huangyan Dao adasının yaklaşık 55 deniz mili kuzeybatısında 21 mürettebatı bulunan yabancı bir yük gemisinin alabora olduğuna dair ihbar alındığı belirtildi.

İhbar üzerine kurtarma çalışmaları için iki geminin olay yerine sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
