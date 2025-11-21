Çin, Güney Afrika'ya HIV/AIDS ile Mücadele İçin 3,49 Milyon Dolar Destek Sağladı

JOHANNESBURG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin, Güney Afrika'ya HIV/AIDS ile mücadele kapsamında 3,49 milyon ABD doları tutarında iki yıllık bir finansal destek taahhüdünde bulundu.

Unaıds koordinasyonunda ve Çin Küresel Kalkınma ile Güney-Güney İşbirliği Fonu aracılığıyla yapılan anlaşma, perşembe günü Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı. Anlaşmanın, özellikle gençler arasında HIV/AIDS ile mücadeleyi güçlendirmesi bekleniyor.

Yaklaşık 8 milyon HIV taşıyıcısı ve 6 milyon antiretroviral tedavi gören kişinin bulunduğu Güney Afrika, özellikle enfeksiyon riskinin yüksek olduğu 15-24 yaş arası gençler gibi kilit nüfus gruplarında yeni enfeksiyonların önlenmesi için çalışmalar yürütüyor.