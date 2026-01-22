Haberler

Çin: Grönland'a Yönelik Asılsız İddialara Karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Grönland ile ilgili asılsız iddialara tepki göstererek, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine her zaman riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin Grönland konusundaki yapıcı müzakereleri üzerinde duruldu.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Grönland ile ilgili asılsız iddialarda bulunulmasına ve bölgenin bencil çıkarlar için bahane olarak kullanmasına karşı olduklarını söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında, "Çin, ülkeler arasındaki ilişkilerin ele alınmasında BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin her daim el üstünde tutulması gerektiğine inanıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü yaptığı açıklamada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland ve Kuzey Kutup Bölgesi ile ilgili geleceğe yönelik olası bir anlaşmanın çerçevesini oluşturan görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Öte yandan bir NATO sözcüsü de Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki müzakerelerin, Rusya ve Çin'in Grönland'da ekonomik veya askeri olarak varlık göstermesini engellemek amacıyla devam edeceğini belirtmişti.

Guo, "Çin'in sözde tehdit oluşturduğu söylemi temelsizdir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
