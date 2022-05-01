Çin Gıda Endüstrisi İlk Çeyrekte Satış ve Üretimde İstikrarlı Büyüdü - Haberler

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Çin Gıda Endüstrisi İlk Çeyrekte Satış ve Üretimde İstikrarlı Büyüdü

Xinhua - Güncel
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Çin Gıda Endüstrisi İlk Çeyrekte Satış ve Üretimde İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki gıda endüstrisi, yılın ilk çeyreğinde üretim ve satış açısından istikrarlı bir şekilde büyüdü.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki gıda endüstrisi, yılın ilk çeyreğinde üretim ve satış açısından istikrarlı bir şekilde büyüdü. Bakanlık verileri, bu dönemde, tarım ve yan gıda işleme sektörünün katma değerli sanayi üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttığını, gıda imalat sektörünün katma değerininse bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık artış gösterdiğini ortaya koydu. Alkol, meşrubat ve çay imalatı sektörü sanayi katma değerini bir önceki yıla göre yüzde 12,1 oranında artırdı. Ocak-Mart döneminde tahıl, yağ ve gıda perakende satışları bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artışla 457,73 milyar yuana (yaklaşık 69,17 milyar ABD doları) çıktı. Meşrubatın perakende satışları, tütün ve alkol satışlarında olduğu gibi yüzde 11,8 arttı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Bilişim, 1 Mayıs, Tarım, Güncel, Haberler

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