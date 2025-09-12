Çin Gemileri Japon Sularını İhlal Etti

Haberler

Çin'e ait sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon kara sularını ihlal etti. Japonya Sahil Güvenliği, bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor.

Devam eden haberde, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Japon kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin Japon kara sularını ihlal ettiği aktarıldı.

Haberde, "çeşitli silahlarla" donatılmış olduğu görülen gemilerin, Japonya'nın kontrolündeki Minami Kojima Adası etrafında dolaştığı belirtildi.

Japonya Sahil Güvenliğinin (JCG) uyarıları sonrası gemilerin bölgeden ayrıldığı, yabancı gemilerin olası kara suları ihlallerine karşı JCG'nin bölgeyi izlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çin'e ait gemiler, en son 5 Ağustos'ta Japon kara sularını ihlal etmişti.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
