Çin, Gazze İçin Kalıcı Ateşkes Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi açık oturumunda konuşan Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong (ortada, önde), 23 Ekim 2025.

Fu oturumda Gazze'de kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunarak "Mevcut ateşkes, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin temelini oluşturmalı" dedi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)