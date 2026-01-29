Haberler

Çin Futbol Federasyonu Eski Başkanı ve Milli Futbol Takımı Eski Teknik Direktörü Futboldan Ömür Boyu Men Edildi

Çin Futbol Federasyonu, aralarında eski başkan Chen Xuyuan ve teknik direktör Li Tie'nin de bulunduğu 73 kişiyi kumar ve şike suçlamalarıyla futbolla ilgili faaliyetlerden ömür boyu men etti. Ayrıca 13 kulübe puan kesintisi ve para cezası uygulandı.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Futbol Federasyonu eski Başkanı Chen Xuyuan ve Çin Milli Futbol Takımı eski Teknik Direktörü Li Tie'nin de aralarında bulunduğu 73 kişi, kumar ve şikeye karıştıkları gerekçesiyle futbolla ilgili faaliyetlerde bulunmaktan ömür boyu men edildi.

Karar perşembe günü Çin Spor Genel İdaresi, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Futbol Federasyonu'nun Çin'in başkenti Beijing'de düzenlediği ortak basın toplantısında duyuruldu. Basın toplantısında futbolla ilgili kumar ve şike olaylarına yönelik yürütülen ceza soruşturmaları ve ilgili kişi ve kulüplere yönelik alınan disiplin önlemleri de açıklandı.

Federasyona göre söz konusu 73 kişi arasında Çin Spor Genel İdaresi eski Müdür Yardımcısı Du Zhaocai, Çin Kadın Milli Takımı eski Baş Antrenörü Hao Wei ve Çin'in eski uluslararası sporcusu Qin Sheng de bulunuyor.

Yaptırım uygulanan Çin Süper Ligi'nden 9 kulübün, Çin Birinci Ligi'nden de 4 takımın puanlarından 2026 sezonunda kesintiler yapılacağı belirtildi.

Çin Süper Ligi kulüplerinden yapılacak puan kesintilerinin 5-10 puan arasında değiştiği, en fazla kesintinin Tianjin Jinmen Tigers ve Shanghai Shenhua kulüplerinden yapılacağı kaydedildi. Puan kesintilerinden etkilenen Çin Süper Ligi takımları arasında Qingdao Hainiu, Wuhan Three Towns, Shandong Taishan, Henan FC, Zhejiang FC, Shanghai Port ve Beijing Guoan da bulunuyor.

Çin Birinci Ligi'ndeyse Meizhou Hakka, Changchun Yatai, Suzhou Dongwu ve Ningbo FC kulüplerine 3-4 puan arasında değişen puan kesintisi cezaları verildi.

Söz konusu 13 kulübe para cezası da verildiğini belirten Çin Futbol Federasyonu, para cezalarının 200.000 yuan (28.757 ABD doları) ile 1 milyon yuan (143.788 ABD doları) arasında değiştiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
