Çin, Fransa'da Düzenlenen World Skills Yarışması 2022 Kapsamında Beş Etkinliğe Katılıyor

Çin takımı, 19-22 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Bordeaux kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında, dijital inşaat, hemşirelik, endüstriyel tasarım (CAD), mobil robotik, sıva ve kuru inşaat olmak üzere toplam beş etkinlikte yarışıyor.

Çin takımı, 19-22 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Bordeaux kentinde düzenlenen WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm kapsamında, dijital inşaat, hemşirelik, endüstriyel tasarım (CAD), mobil robotik, sıva ve kuru inşaat olmak üzere toplam beş etkinlikte yarışıyor.

Çin ekibinin teknik temsilcisi Zhang Lei, Çarşamba günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin'in WorldSkills Yarışması'na arka arkaya altı kez katıldığını ve uluslararası zanaat yarışmasına katılımın kalifiye işçileri profesyonel yeteneklerini geliştirmeleri için cesaretlendirmeye ve zanaat ruhunu teşvik etmeye destek olacağını söyledi.

"Zanaat ve Ticaret Olimpiyatları" olarak bilinen WorldSkills, iki yılda bir düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 23 yaşın altındaki (bazı kategorilerde 26) genç profesyonelleri 60 kadar teknik, teknolojik ve zanaat uğraşlarında karşı karşıya getiren uluslararası bir yarışma.

WorldSkills Yarışması 2022 Özel Sürüm, Eylül-Kasım ayları arasında çeşitli ülkelerde toplam 62 etkinlikle gerçekleşiyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fransa'nın Bordeaux kentinden bildiriyor. (XHTV)