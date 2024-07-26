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Çin, Filistinli gruplar arasında uzlaşı görüşmelerine ev sahipliği yaptı

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Çin'in davetiyle 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcileri Beijing'de uzlaşı görüşmelerine katılarak Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Beijing Deklarasyonu'nu imzaladı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster, Çin'in Ortadoğu barış sürecinde oynadığı aktif rolden övgüyle bahsetti.

ÇEKİM TARİHİ: 23 Temmuz 2024

1. Beijing'den çeşitli görüntüler

2. Gazze'den çeşitli görüntüler

3. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

Çin'in davetiyle 14 Filistinli grubun üst düzey temsilcileri 21-23 Temmuz tarihlerinde Beijing'de uzlaşı görüşmelerine katılarak Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Beijing Deklarasyonu'nu imzaladı.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster, Xinhua'ya verdiği demeçte Çin'in Ortadoğu barış sürecinde oynadığı aktif rolden övgüyle bahsetti.

"Elbette bu, hem Ortadoğu açısından hem de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi diplomatik adımları, atılımları açısından önemli bir durum.

Çin'in hem artan diplomasi kapasitesini, hem de Ortadoğu'da ve İslam coğrafyasında hızla artan itibarını, saygınlığını ve çözüm üretebilme kabiliyetini göstermesi açısından çok önemli bir adım.

Aynı kökten doğan ama sonradan farklılaşan, ayrışan, kopan bu gruplar arasında (özellikle Hamas ve El Fetih) barış sağlama ve kendi aralarında silahlı çatışmaya varacak kadar yüksek gerilimi dindirmek çok önemli. Bu birleşmeyi, Mısır'ın, Türkiye'nin, Katar'ın, Kuveyt'in, İran'ın değil de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başarmış olması ve Çin'in ev sahipliğinde Beijing'de El Fetih ve Hamas başta olmak üzere bu 14 grubun 'Artık tamam, bizim önceliğimiz İsrail'e karşı mücadele, aramızdaki ayrılıklara son verelim; bir olalım, beraber olalım' şeklindeki bir deklarasyona, bir bildirgeye, Çin'in kolaylaştırıcılığında, moderatörlüğünde, ev sahipliğinde imzalanmış olması gerçekten çok önemli.

Hem Çin açısından, hem bu gruplar açısından, hem İslam dünyası açısından hem de Ortadoğu açısından çok önemli bir olay."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Marmara Üniversitesi Barış Doster Filistin Diplomasi Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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