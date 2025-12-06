Haberler

Çin, Filistinlilere 100 Milyon ABD Doları Değerinde Yardımda Bulundu

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e 100 milyon ABD doları değerinde yardımın Gazze'deki insani durumu iyileştireceğini ve Filistin halkının acılarını azaltacağını duyurdu. Bu yardım, bölgedeki insani krizi hafifletme ve yeniden yapılanmayı destekleme amacı taşımakta.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filistin'e sağladıkları 100 milyon ABD doları değerindeki son yardımın, Gazze'deki insani durumu iyileştirmeye ve Filistin halkının acılarını azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Lin cuma günkü basın toplantısında Filistin'deki insani krizi hafifletmek ve çatışma sonrası yeniden yapılanmayı desteklemek amacıyla Çin'in yaptığı yardımla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Çin'in Gazze'deki insani krizi hafifletmek ve bölgenin iyileşmesi ve yeniden inşasını desteklemek üzere Filistin'e 100 milyon ABD doları değerinde yardım sağlayacağını duyurmuş, bunun üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Xi'ye teşekkür mesajı göndermişti.

Xi, Çin ve Fransa'nın Filistin'de kapsamlı, adil ve kalıcı çözüme bir an önce ulaşılması için birlikte çalışacaklarını ifade etmişti.

Gazze'de son çatışmanın patlak vermesinden bu yana iki yıldan fazla zaman geçtiğini ve bunun eşi görülmemiş insani krize yol açtığını belirten Lin, bu durumdan derin endişe duyduklarını söyledi.

Çatışmaların patlak vermesinden bu yana Birleşmiş Milletler, Mısır, Ürdün üzerinden ve diğer kanallar aracılığıyla Gazze Şeridi'ne birçok kez insani yardım malzemesi sağladıklarını kaydeden Lin, söz konusu yardımların Filistin yönetimi ve halkı tarafından memnuniyetle karşılanıp takdir edildiğini ifade etti.

Lin, Filistin meselesinin, küresel yönetişim sisteminin etkinliğine dair bir sınav olduğunu söyleyen Xi'nin, uluslararası topluma meselenin temel nedenine inmeye, sorumluluklarını yerine getirmeye ve tarihsel adaletsizliği giderip adalet ve hakkaniyeti savunmak için kararlı adımlar atmaya çağırdığını hatırlattı.

Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma konusundaki haklı davasını kararlılıkla desteklediklerini söyleyen Lin, Gazze'de tam ve kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun hafifletilmesi ve iki devletli çözüm temelinde Filistin sorununun en kısa sürede siyasi çözüme kavuşturulması için uluslararası toplumla birlikte aralıksız çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

