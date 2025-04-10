Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde Dış Destekle Sorun Yaratmamaları Konusunda Uyardı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'nde dış desteğe güvenerek sorun yaratma girişimlerinin geri tepeceğini söyleyerek Filipinler'i uyardı.

Zhang, çarşamba günkü basın toplantısında Filipinler'in sözde "Çin tehdidini" köpürterek Güney Çin Denizi'nde ABD ve Japonya'yla ortak devriyeye çıkması ve ABD'nin Filipinler'e F-16 savaş uçağı satışını onaylaması hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Filipinler'le olan sözde ikili antlaşmalarını yerine getirme bahanesiyle Güney Çin Denizi meselesine müdahil olmaya çalıştığını, Çin'in egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını baltaladığını ve Çin'i tehdit etmeye ve baskı altına almaya çalıştığını kaydeden sözcü, "Bu yaklaşım kesinlikle işe yaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, Filipinler'in Çin'e karşı defaatle ihlal ve provokasyonlarda bulunduğunu, ABD'nin başını çektiği diğer ülkelerinse Güney Çin Denizi'nde istikrarsızlık yaratmak üzere gerilimi tırmandırmaya ve mühimmat sağlamaya devam ettiğini de dile getirdi.

Zhang, "Filipinler'i gerçekçi olmayan hayallerden vazgeçmeye ve mümkün olan en kısa sürede diyalog ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz" dedi.