Çin, Endonezya'nın Yüksek Hızlı Demiryolunda Kullanacağı Trenleri Teslim Etti

GUANGZHOU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolunda kullanılacak tüm trenlerin teslimatı, son üç hızlı tren setinin Çin'in doğusundaki Qingdao Limanı'ndan Endonezya'ya gitmek üzere gemiye yüklenmesiyle tamamlandı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao Limanı'nda bir gemiye yüklenen, Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolu için özelleştirilmiş yüksek hızlı elektrikli yolcu treni görülüyor, 18 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jiang Chao/Xinhua)

GUANGZHOU, 8 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolunda kullanılacak tüm trenlerin teslimatı, son üç hızlı tren setinin Çin'in doğusundaki Qingdao Limanı'ndan Endonezya'ya gitmek üzere gemiye yüklenmesiyle tamamlandı.

Merkezi Guangzhou'da bulunan COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd. (COSCO Shipping Özelleştirilmiş Taşıyıcılar Limited Şirketi) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yüksek hızlı elektrikli çoklu üniteler (EMU) arasında 11 tren ve bir adet kapsamlı demiryolu test treni bulunduğunu söyledi. Şirket, trenlerin teslimatına yönelik özelleştirilmiş bir çözüm geliştirdi ve trenler Ağustos 2022'den itibaren partiler halinde sevk edildi.

Yüksek hızlı demiryolu hattı, Çin'in ön ayak olduğu Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında gerçekleştiriliyor ve Endonezya'nın başkenti Cakarta ile bir başka önemli kenti olan Bandung'u birleştiren simgesel öneme sahip bir proje olarak ön plana çıkıyor. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak şekilde tasarlanan hat, Cakarta ile Bandung arasındaki 3 saati aşan yolculuk süresini yaklaşık 40 dakikaya düşürecek.