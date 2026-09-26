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Çin donanmasına ait Uğurlu Gemi, Senegal'e sağlık hizmeti için ilk kez ulaştı

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Çin donanmasına ait Uğurlu Gemi, Senegal'e sağlık hizmeti için ilk kez ulaştı
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Çin donanmasına ait 'Uğurlu Gemi' adlı hastane gemisi, dostluk ziyareti ve sağlık hizmetleri için Senegal'in başkenti Dakar'a ulaştı. Ziyaret, Çin donanmasına ait bir hastane gemisinin Senegal'e ilk gelişi; gemide sağlık hizmeti verilecek, personel hastanelerde eğitime katılacak.

DAKAR, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasına ait "Uğurlu Gemi" adlı hastane gemisi, dostluk ziyareti gerçekleştirmek ve sağlık hizmetleri sunmak üzere Senegal'in başkenti Dakar'a ulaştı. Bu, Çin donanmasına ait bir hastane gemisinin Senegal'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

"2026 Uyum Görevi" kapsamında görev yapan hastane gemisi cuma günü yerel saatle 11.00 sularında Dakar Limanı'na yanaştı.

Gemiyi limanda Senegal ordusu ve hükümetinden yetkililer, askeri personel temsilcileri, Çin'in Senegal Büyükelçiliği savunma ataşesi ve elçilik çalışanları, yerel halk ile ülkedeki Çin topluluğu ve Çinli şirketlerin temsilcileri karşıladı.

Daha sonra gemiye çıkarak hastane gemisini gezen Senegalli askeri ve hükümet yetkilileri, Çinli savunma ataşesi ve büyükelçilik personeli, görev personelinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret süresince hastane gemisinde sağlık hizmetleri sunulacak, ayrıca sağlık personeli hastaneleri ziyaret ederek eğitim ve mesleki programlara katılacak.

Görev kapsamında gemide bir resepsiyon düzenlenmesi, yerel bir yetimhanenin ziyaret edilmesi ve Senegalli askeri personelle dostluk amaçlı bir basketbol maçı yapılması da planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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