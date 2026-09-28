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Çin donanmasına ait 48. refakat görev grubu, beş günlük Myanmar ziyaretini tamamladı

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Çin donanmasına ait 48. refakat görev grubu, beş günlük Myanmar ziyaretini tamamladı
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Çin donanmasının 48. refakat görev grubu, Myanmar'a yaptığı beş günlük iyi niyet ziyaretini tamamladı. Grup, Yangon Limanı'ndan pazartesi öğleden sonra ayrıldı; ziyaret kapsamında eğitim üssü ziyaret edildi ve iletişim koordinasyonu için ortak tatbikatlar yapıldı.

YANGON, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 48. refakat görev grubu, Myanmar'a gerçekleştirdiği beş günlük iyi niyet ziyaretini tamamlayarak pazartesi öğleden sonra Yangon Limanı'ndan ayrıldı.

Görev grubunda yer alan subay ve denizciler, iyi niyet ziyareti kapsamında Myanmar'da donanmaya ait bir eğitim üssünü ziyaret etti. Mesleki bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan iki taraf, gemi ziyaretleri ve güvertede bir resepsiyon düzenledi.

Yangon Limanı'ndan ayrılan görev grubu, Myanmar donanması ile iletişim koordinasyonu gibi konularda ortak tatbikatlar gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
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