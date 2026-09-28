Çin donanmasına ait 48. refakat görev grubu, beş günlük Myanmar ziyaretini tamamladı

YANGON, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 48. refakat görev grubu, Myanmar'a gerçekleştirdiği beş günlük iyi niyet ziyaretini tamamlayarak pazartesi öğleden sonra Yangon Limanı'ndan ayrıldı.

Görev grubunda yer alan subay ve denizciler, iyi niyet ziyareti kapsamında Myanmar'da donanmaya ait bir eğitim üssünü ziyaret etti. Mesleki bilgi ve deneyim paylaşımında bulunan iki taraf, gemi ziyaretleri ve güvertede bir resepsiyon düzenledi.

Yangon Limanı'ndan ayrılan görev grubu, Myanmar donanması ile iletişim koordinasyonu gibi konularda ortak tatbikatlar gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua