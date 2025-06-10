Çin Donanması'ndan Uzak Deniz Tatbikatı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Donanma Sözcüsü Wang Xuemeng, donanmaya ait Liaoning ve Shandong uçak gemisi filolarının Batı Pasifik ve civarındaki sularda eğitim yaptığını söyledi.

Wang, salı günkü basın toplantısında tatbikatla iki uçak gemisi filosunun uzak denizlerde koruma ve ortak savaş yeteneklerinin test edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Sözcü, yıllık program dahilinde düzenlenen rutin eğitimin, ilgili uluslararası yasa ve teamüllere uygun olduğunu ve herhangi bir ülke ya da hedefe yönelik olmadığını ifade etti.