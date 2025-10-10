Çin Donanması'na Ait Gemiler Kamboçya'ya Demir Attı

Çin Donanması'na ait 2 geminin, Kamboçya'nın güneybatısındaki Sihanoukville kentindeki limana demir attığı bildirildi.

Çin Donanması'na ait savaş gemisi "Yimeng Shan" ve askeri eğitim gemisi "Qijiguang" liman kenti Sihanoukville'e vardı.

Kamboçya ve Tayland'ın yaşadığı sınır geriliminin etkileri sürerken Çin, ziyaretin amacının "dostluk ve eğitim" olduğunu belirtti.

Kamboçya Donanması sözcülerinden Sam Sokha da ziyaretin başlıca amacının "işbirliğinin güçlendirilmesi" olduğunu vurgulayarak, gemilerin sınır geriliminde Kamboçya'ya destek gösterme amacı taşımadığını ifade etti.

Söz konusu gemilerin limanda yaklaşık 5 gün kalması beklenirken, benzer ziyaretleri Tayland ve Singapur'a da yapması öngörülüyor.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.