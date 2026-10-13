Haberler

Çin Dışişleri Sözcüsü, Hindistan'ın Ladakh haritalarındaki isimleri yasadışı buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'ın Ladakh'taki 28 konum için belirlediği standart isimleri haritalarda kullanmasına karşı çıktı. Mao, sözde Ladakh Birlik Toprağı'nı tanımadıklarını, adımın yasadışı ve hükümsüz olduğunu, batı kesiminin Çin'e ait olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'ın "yasadışı ve tek taraflı olarak kurduğu sözde 'Ladakh Birlik Toprağı'nı' hiçbir zaman tanımadıklarını" belirtti.

Mao salı günkü basın toplantısında, Hindistan hükümetinin Ladakh'ta bulunan 28 coğrafi konum için belirlediği standart isimleri resmi haritalarda kullanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, Hindistan'ın söz konusu bölgedeki konumlara atıfta bulunmak üzere "standartlaştırılmış yer isimleri" belirlemesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Hindistan tarafının bu tür hamlelerinin yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olduğunu vurgulayan Mao, söz konusu adımın Çin-Hindistan sınır bölgesinin batı kesiminin öteden beri Çin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unai Emery, Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi ''Olumsuz durumlar var'' diyerek verdi

F.Bahçe maçı öncesi kötü haberi ''Olumsuz durumlar var'' diyerek verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Mersin’de 16 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

360 kişiyi dolandırdılar, hesaplarından 25 milyar TL çıktı!
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü

TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti

Trump, İran'dan sonra Orta Doğu'da yeni savaşa hazırlanıyor
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar

Kardeş ülkeden endişe verici görüntü! Barikat kurmaya başladılar
İşten çıkarılma korkusuyla yağmurda çalıştılar! 19 yaşındaki Mazlum akıma kapılıp hayatını kaybetti

Çalışmak istemediler, şef ısrar etti! 19 yaşındaki Mazlum öldü