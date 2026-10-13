Çin Dışişleri Sözcüsü, Hindistan'ın Ladakh haritalarındaki isimleri yasadışı buldu

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BEİJİNG, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Hindistan'ın "yasadışı ve tek taraflı olarak kurduğu sözde 'Ladakh Birlik Toprağı'nı' hiçbir zaman tanımadıklarını" belirtti.

Mao salı günkü basın toplantısında, Hindistan hükümetinin Ladakh'ta bulunan 28 coğrafi konum için belirlediği standart isimleri resmi haritalarda kullanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, Hindistan'ın söz konusu bölgedeki konumlara atıfta bulunmak üzere "standartlaştırılmış yer isimleri" belirlemesine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Hindistan tarafının bu tür hamlelerinin yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olduğunu vurgulayan Mao, söz konusu adımın Çin-Hindistan sınır bölgesinin batı kesiminin öteden beri Çin'e ait olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua