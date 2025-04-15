Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Çin Tehdidi' Açıklaması

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle işbirliklerinin karşılıklı fayda temelinde yapıldığını belirterek, jeopolitik hesap peşinde olmadıklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında bazı ABD'li yetkililerin ortaya attığı "Çin tehdidi" söylemine ilişkin yaptığı değerlendirmede ideolojik önyargılarla dolu ve Soğuk Savaş zihniyetini barındıran söz konusu açıklamaların en ufak hakikat kırıntısı içermediğini ifade etti.

"Kim Latin Amerika ve Karayipler'i arka bahçesi olarak görüp onlara 'Neo-Monroe Doktrini'ni dayatıyor? Kim bu ülkelerin içişlerine karışmaya devam ediyor? Kim onlara gümrük vergisi tehditleriyle baskı uyguluyor? Muazzam bir küresel gözetleme faaliyetine girişen kim? Batı Yarımküre'nin her yerinde askeri üssü olan kim? Küçük silahların, hafif silah ve mühimmatın Barış Bölgesi olarak Latin Amerika ve Karayipler'e akmasına kim izin veriyor?" diye soran Lin, bu soruların yanıtlarını herkesin çok iyi bildiğini vurguladı.

Lin, bu ülkelerle ilişkilerinde eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı olduklarını ve asla etki alanı elde etme ya da herhangi bir üçüncü tarafı hedef alma peşinde olmadıklarını söyledi.

ABD'nin bölgedeki ülkeleri kontrol etmeye yönelik eylemlerini haklı çıkarmak için bahane yaratmak amacıyla Çin'i karalamaya ve sözde Çin tehdidi söylemini yaymaya devam ettiğini belirten Lin, bu girişimin asla başarılı olamayacağını ifade etti.