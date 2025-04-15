Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Yaşından da utanmıyor! Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs tutuklandı
Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Çin Tehdidi' Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle işbirliklerinin karşılıklı fayda ilkelerine dayandığını belirtti. ABD'li yetkililerin 'Çin tehdidi' iddialarını ideolojik önyargı olarak nitelendirerek, bu söylemlerin asılsız olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle işbirliklerinin karşılıklı fayda temelinde yapıldığını belirterek, jeopolitik hesap peşinde olmadıklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında bazı ABD'li yetkililerin ortaya attığı "Çin tehdidi" söylemine ilişkin yaptığı değerlendirmede ideolojik önyargılarla dolu ve Soğuk Savaş zihniyetini barındıran söz konusu açıklamaların en ufak hakikat kırıntısı içermediğini ifade etti.

"Kim Latin Amerika ve Karayipler'i arka bahçesi olarak görüp onlara 'Neo-Monroe Doktrini'ni dayatıyor? Kim bu ülkelerin içişlerine karışmaya devam ediyor? Kim onlara gümrük vergisi tehditleriyle baskı uyguluyor? Muazzam bir küresel gözetleme faaliyetine girişen kim? Batı Yarımküre'nin her yerinde askeri üssü olan kim? Küçük silahların, hafif silah ve mühimmatın Barış Bölgesi olarak Latin Amerika ve Karayipler'e akmasına kim izin veriyor?" diye soran Lin, bu soruların yanıtlarını herkesin çok iyi bildiğini vurguladı.

Lin, bu ülkelerle ilişkilerinde eşitlik ve karşılıklı fayda ilkelerine bağlı olduklarını ve asla etki alanı elde etme ya da herhangi bir üçüncü tarafı hedef alma peşinde olmadıklarını söyledi.

ABD'nin bölgedeki ülkeleri kontrol etmeye yönelik eylemlerini haklı çıkarmak için bahane yaratmak amacıyla Çin'i karalamaya ve sözde Çin tehdidi söylemini yaymaya devam ettiğini belirten Lin, bu girişimin asla başarılı olamayacağını ifade etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.