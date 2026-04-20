Çin: Asya-Pasifik Bölgesinin Çatışmaya Değil, Barışa İhtiyacı Var

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve huzurun ön planda tutulması gerektiğini, dış güçlerin müdahalesinin ve askeri tatbikatların bölgeyi olumsuz etkilediğini belirtti.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Asya-Pasifik bölgesinin en çok ihtiyaç duyduğu hususun, dış güçlerin bölgeye sokulması ya da bölünme ve çatışmaların körüklenmesi değil, barış ve huzur olduğunu söyledi.

Pazartesi günkü basın toplantısında, ABD ve Filipinler'in başlattığı yıllık askeri tatbikatlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Guo, "Tek taraflılık ve askeri zorbalık, dünyaya ciddi zararlar vermiştir" dedi.

Ülkeler arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin, bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı anlayış ve güvenin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı da zedelememesi gerektiğini kaydeden Guo, bu işbirliğinin aynı zamanda üçüncü tarafların çıkarlarını hedef almaması ve bu çıkarlara zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, "İlgili ülkelere, güvenlik ittifaklarına körü körüne bağlanmanın, ters tepip kendilerine zarar vermekten başka bir işe yaramayacağını hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

500

