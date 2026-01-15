Haberler

Çin: Büyük Ülkeler Uluslararası Hukuka Saygı Gösterme ve Yükümlülüklerini Yerine Getirme Konusunda Örnek Olmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, büyük ülkelerin uluslararası hukukun otoritesine saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı ve bu durumun uluslararası eşitliği korumak için önem taşıdığını belirtti.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, büyük ülkelerin uluslararası hukukun otoritesine saygı gösterme ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda örnek olması gerektiğini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası hukukun, mevcut uluslararası düzenin temel taşı olduğunu ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için önemli bir dayanak sağladığını ifade etti.

Mao uluslararası hukuku savunmanın, uluslararası eşitlik ve adaleti korumak ve güçlünün zayıfı ezdiği düzene geri dönülmesini önlemek için büyük önem taşıdığını da vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi

Komşu kan gölü! Dünyayı ayağa kaldıracak haberler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 2 bin 500 liraya çıkarıldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem bugün resmen başladı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı

Belediyeyi denetlemeyip lüks otelde kadınlarla gününü gün etmişler
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı

15 ismin test sonucu pozitif çıktı! Aralarında ünlü iş adamı da var
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Özgür Özel'in mitingine yüzlerce kahve yolladılar
Demet Akalın'dan Hande Erçel'in kıyafetine olay yorum

Demet'ten Hande Erçel'in ödül töreni kıyafetine olay yorum