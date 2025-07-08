Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Malezya'da Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10-11 Temmuz tarihlerinde Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde bir dizi dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Wang, Çin-ASEAN, ASEAN Artı Üç, Doğu Asya Zirvesi ve ASEAN Bölgesel Forumu toplantılarında yer alacak.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 10-11 Temmuz tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da dışişleri bakanları düzeyinde düzenlenecek bir dizi toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün salı günü yaptığı açıklamaya göre, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin-ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, ASEAN Artı Üç (Çin, Japonya, Güney Kore) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ASEAN Bölgesel Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yer alacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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