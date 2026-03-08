Çin Dışişleri Bakanı: Diplomatik Gündemimizde Komşu Ülkelere Her Zaman Öncelik Veriyoruz
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yapılan basın toplantısında, komşu ülkelerle olan ilişkilerin Çin'in diplomatik gündeminde her zaman öncelikli bir konumda olduğunu belirtti. Wang, dostane komşuluk ilişkilerinin Çin geleneği ve kültürünün bir parçası olduğunu vurguladı.
Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Komşuların komşulara yardım etmesi ve dostane bir komşuluk ilişkisi kurması Çin geleneğinin ve kültürünün bir parçasıdır" dedi.
Wang, "Çin her zaman bölgesel güvenliğin dayanağı, kalkınma ve refahın itici gücü ve Asya ülkelerinin ortak değerlerinin savunucusu olmuştur" ifadelerini kullandı.