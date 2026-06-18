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Çin Dışişleri Bakanı, Beijing'de Bulunan Kamboçya Kralı'nı ve Annesini Ziyaret Etti

Çin Dışişleri Bakanı, Beijing'de Bulunan Kamboçya Kralı'nı ve Annesini Ziyaret Etti
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, sağlık kontrolü için Beijing'de bulunan Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ve annesini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in selamlarını iletti. Wang, iki ülke ilişkilerinin yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, sağlık kontrolü ve dinlenme amacıyla Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ve annesi eski Kraliçe Norodom Monineath Sihanouk'u ziyaret etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i temsilen gerçekleştirdiği ziyarette, krala ve annesine Xi ve eşi Peng Liyuan'ın içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.

Bu yılın, Kamboçya'nın merhum Kral Babası Norodom Sihanouk'un Çin'e yaptığı ilk ziyaretin 70. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Sihamoni'nin, mevcut kral Sihamoni'nin de babasının Çin ile dostluğun geliştirilmesi yönündeki geleneğini sürdürdüğünü ve Xi ile güçlü bir dostluk tesis ettiğini söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Kamboçya ilişkilerinin, yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme hedefinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Wang, Kamboçya ile tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve iki halka daha fazla fayda sağlamaya istekli olduklarını dile getirdi.

Sihamoni ve Monineath da Wang'dan Xi ve Peng'e içten selamlarını ve en iyi dileklerini iletmesini istedi. Kral ve annesi, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun, Kamboçya'nın her zaman Çin'in en yakın dostu olarak kalacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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