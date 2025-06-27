Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Avrupa Ziyaretine Çıkıyor

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 30 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'ya gidecek. Wang, Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyalog Toplantısı ve Çin-Almanya Diplomasi ile Güvenlik Stratejik Diyaloğu gibi önemli görüşmelere katılacak.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Avrupa'ya ziyaret düzenleyecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün cuma günü yaptığı açıklamaya göre Wang, 13. Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Avrupa Birliği Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Wang'ın Almanya'yı ziyaret ederek Çin- Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejik Diyaloğu'nun 8. turunu da yürüteceği, Fransa ziyareti sırasındaysa Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşeceği ve Çin-Fransa üst düzey diyalog mekanizmasının halklar arası etkileşim konulu toplantısına katılacağı belirtildi.

Sözcü, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunduğu süre içerisinde önce Belçika Başbakanı Bart de Wever, daha sonraysa Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile bir araya geleceğini söyledi.

Wang'ın ziyaretinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'nun daveti üzerine gerçekleşeceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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