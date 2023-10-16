Çin Dışişleri Bakanı Wang, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü
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BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan üçüncü), Rus mevkidaşı Sergey Lavrov (soldan üçüncü) ile Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi, 16 Ekim 2023. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)
BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağdan üçüncü), Rus mevkidaşı Sergey Lavrov (soldan üçüncü) ile Beijing'deki Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi, 16 Ekim 2023. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel