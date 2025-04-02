Çin Dışişleri Bakanı Wang, Putin ile Görüştü

MOSKOVA, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi, 1 Nisan 2025. (Fotoğraf: Bai Xueqi/Xinhua)