Çin Dışişleri Bakanı Wang, Endonezyalı Mevkidaşı Sugiono ile Görüştü
BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi, 21 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)
BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi, 21 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel