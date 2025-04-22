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Çin Dışişleri Bakanı Wang, Endonezyalı Mevkidaşı Sugiono ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang, Endonezyalı Mevkidaşı Sugiono ile Görüştü
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BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi, 21 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile bir araya geldi, 21 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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