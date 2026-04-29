Çin Dışişleri Bakanı Wang, BM Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Baerbock ile Görüştü

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çalkantıların arttığı ve çatışma konularında tırmanışın yaşandığı bir dönemde Birleşmiş Milletler'in desteklenmesi, yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de BM Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Wang, "güçlünün haklı olduğu" anlayışını benimseyen bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler'in statü ve rolüne meydan okuyarak hem BM hem de çok taraflılığın önünde önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Olumsuz gelişmeler, karşıt eğilimler ve zorbalık karşısında tüm tarafların birlik ve işbirliği yönündeki doğru yolu izlemesi ve adalet ile hakkaniyeti koruması gerektiğini belirten Wang, güçlünün zayıfı ezdiği orman kanununun geçerli olduğu ya da daha güçlü olanın son sözü söylediği bir düzenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının, Taiwan da dahil olmak üzere Çin'in tümünün BM'de temsil edilmesi sorununu nihai olarak çözüme kavuşturduğunu vurgulayan Wang, bu kararın, BM sisteminin tamamında istisnasız şekilde gözetildiğini belirtti. Bu durumu takdirle karşıladıklarını kaydeden Wang, söz konusu kararın yetkisine meydan okuyan her türlü söz ve eyleme karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

Baerbock ise BM'nin ve BM Genel Kurulu'nun çalışmalarına verdiği uzun soluklu ve kararlı destekten dolayı Çin'e teşekkür ederek, çok taraflılığın savunulması, uluslararası hukukun korunması ve barış, kalkınma ve insan haklarının teşvik edilmesinde Çin'in önemli bir öncü rol üstlendiğini ifade etti.

Baerbock, Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye, küresel yönetişimin geliştirilmesini teşvik etmeye ve dünya barışı ile kalkınma davasını birlikte ilerletmeye istekli olduklarını ifade ederek, BM Genel Kurulu'nun 80. Dönemi'nde 2758 sayılı karara riayet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı: 3 ölü, 7 yaralı

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Avrupa Birliği'ne: Daha neyi bekliyorsunuz?

Gittiği ülkede lafı açık açık söyledi: Daha neyi bekliyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri 16 gün tatil yapabilecek

Çalışanlar yaşadı! Mayıs ayında 5,5 gün izin alan biri...
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

Bu kadarına da pes! Veliler okulda çocuklara saldırdı
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Alman anne, evladı Nazar'a kavuştu

Harabede geçen 7 yıl! Nazar'ına en sonunda kavuştu