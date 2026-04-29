Çin Dışişleri Bakanı Wang, BM Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Baerbock ile Görüştü

BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, çalkantıların arttığı ve çatışma konularında tırmanışın yaşandığı bir dönemde Birleşmiş Milletler'in desteklenmesi, yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de BM Genel Kurulu 80. Dönem Başkanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Wang, "güçlünün haklı olduğu" anlayışını benimseyen bazı ülkelerin Birleşmiş Milletler'in statü ve rolüne meydan okuyarak hem BM hem de çok taraflılığın önünde önemli bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Olumsuz gelişmeler, karşıt eğilimler ve zorbalık karşısında tüm tarafların birlik ve işbirliği yönündeki doğru yolu izlemesi ve adalet ile hakkaniyeti koruması gerektiğini belirten Wang, güçlünün zayıfı ezdiği orman kanununun geçerli olduğu ya da daha güçlü olanın son sözü söylediği bir düzenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının, Taiwan da dahil olmak üzere Çin'in tümünün BM'de temsil edilmesi sorununu nihai olarak çözüme kavuşturduğunu vurgulayan Wang, bu kararın, BM sisteminin tamamında istisnasız şekilde gözetildiğini belirtti. Bu durumu takdirle karşıladıklarını kaydeden Wang, söz konusu kararın yetkisine meydan okuyan her türlü söz ve eyleme karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

Baerbock ise BM'nin ve BM Genel Kurulu'nun çalışmalarına verdiği uzun soluklu ve kararlı destekten dolayı Çin'e teşekkür ederek, çok taraflılığın savunulması, uluslararası hukukun korunması ve barış, kalkınma ve insan haklarının teşvik edilmesinde Çin'in önemli bir öncü rol üstlendiğini ifade etti.

Baerbock, Çin ile işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye, küresel yönetişimin geliştirilmesini teşvik etmeye ve dünya barışı ile kalkınma davasını birlikte ilerletmeye istekli olduklarını ifade ederek, BM Genel Kurulu'nun 80. Dönemi'nde 2758 sayılı karara riayet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

