Wang Yi: Tayvan, Çin-ABD ilişkilerinde en büyük risk unsuru

Wang Yi: Tayvan, Çin-ABD ilişkilerinde en büyük risk unsuru
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüşmesinde Tayvan meselesinin Çin'in temel çıkarlarını ilgilendirdiğini ve ikili ilişkilerdeki en büyük risk olduğunu vurguladı. İki taraf, liderler diplomasisi ve işbirliği çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan meselesinin, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendirdiğini ve Çin-ABD ilişkilerindeki en büyük risk unsuru olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Wang, ABD'nin taahhütlerini yerini getirip doğru seçimler yaparak, Çin-ABD işbirliği için yeni alanlar açması ve dünya barışını teşvik etmede üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Wang, liderler diplomasisinin her zaman Çin-ABD ilişkilerinin "dayanak noktasını" oluşturduğunu ifade etti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik rehberliğinde ikili ilişkilerin genel olarak istikrarlı seyrettiğini belirten Wang, bunun hem her iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini hem de uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşıladığını söyledi.

Wang, her iki tarafın da ilişkilerde zor kazanılan istikrarı koruması, kilit önemdeki üst düzey etkileşim gündemlerine iyi hazırlanması, işbirliği alanlarını genişletmesi, farklılıkları yönetmesi, stratejik, yapıcı ve istikrarlı Çin-ABD ilişkileri inşa etmenin yollarını araması gerektiğini vurguladı. Wang, ayrıca karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği çağrısında bulundu.

Rubio ise ABD-Çin ilişkilerinin, dünyadaki en önemli ikili ilişki olduğunu kaydederek, bu ilişkinin merkezinde liderler diplomasinin yer aldığını söyledi.

Rubio, iki tarafın iletişim ve koordinasyonu sürdürmesi, karşılıklı saygı göstermesi ve farklılıkları uygun şekilde ele alması gerektiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki üst düzey etkileşime katkı sağlayacak kazanımlar elde edilmesi ve ikili ilişkilerde stratejik istikrarın gözetilmesi çağrısında bulundu.

Taraflar, Ortadoğu'daki durum da dahil olmak üzere çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
1 Mayıs'ta kahreden kaza! 2 işçi feci şekilde can verdi

1 Mayıs'ta kahreden kaza! İşçiler feci şekilde can verdi
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar

Toprağa gömülü füzeler çıkıyor
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta