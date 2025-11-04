Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Almanya'dan Tayvan Konusunda Destek İstedi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Almanya'ya "bölünme acısı yaşamış" bir ülke olarak Çin'in Tayvan ile birleşmesine destek olma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede Çin'in Batı ve Doğu Almanya'nın birleşmesine koşulsuz destek verdiğini hatırlatarak, "Umarız Almanya, bölünme acısını yaşamış bir ülke olarak, Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabasını anlar ve destekler, Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik tüm girişimlere karşı çıkar." ifadelerini kullandı.

Tayvan sorununun Çin'in "iç işi" olduğunu, temel çıkarlarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini belirten Vang, "tek Çin" ilkesinin Çin-Almanya ilişkilerinin en önemli siyasi temeli olduğunu, iki ülkenin ilişkileri bu temelde sürdürmek üzere daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir politika çerçevesine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Alman Bakan, geçen hafta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti, Çin tarafının yapmak istediği görüşmelerden yalnızca birine onay verdiği gerekçesiyle iptal etmişti.

Wadephul'un Tayvan konusundaki tutumu

Siyasi gözlemciler, Pekin yönetiminin Alman Bakan'a yönelik tavrında, Wadephul'un Tayvan konusundaki tutumunda gördükleri bazı belirsizliklerin etkili olduğuna dikkati çekiyor.

Wadephul, ağustosta Japonya'ya yaptığı ziyarette, Pekin yönetiminin bölgede sürekli olarak statükoyu kendi lehine değiştirme tehdidinde bulunduğunu ve sınırları kendi lehine genişlettiğini öne sürmüştü.

Alman Bakan, "tek Çin" politikasından vazgeçmediklerini ancak "tasarımına karar vereceklerini", statükonun şiddet yoluyla değiştirilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, BM ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.