Çin Dışişleri Bakanı, BM Siyasi İşler Şefi ile Görüştü

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Salı günü Beijing'de BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile bir araya geldi.

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang Salı günü Beijing'de BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşler ve Barış İnşasından Sorumlu Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile bir araya geldi.

Qin, insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir toplum inşa etme vizyonunun rehberliğinde Çin'in BM'nin çalışmalarına kapsamlı bir şekilde katıldığını, uluslararası yükümlülüklerini sıkı bir şekilde yerine getirdiğini, dayanışma ve işbirliğini aktif olarak savunduğunu ve küresel anlamda kamusal mallar sağladığını belirtti.

Qin, "Çin, acil uluslararası ve bölgesel meselelerde yapıcı bir rol oynaması için BM'yi kararlı bir şekilde destekleyecek ve dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı teşvik etmek için BM'nin inandırıcı ve güvenilir bir ortağı olmaya hazır" dedi.

DiCarlo ise BM'nin Çin ile işbirliğini derinleştirmesi ve acil uluslararası ve bölgesel sorunlara ortaklaşa daha fazla çözüm önermesi yönündeki umudunu dile getirdi.