Çin Heyetinden Erbakan'a Ziyaret

(ANKARA) - Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Jin Xin ile Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Müsteşarı Chao Weidong'un da yer aldığı heyet, Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

