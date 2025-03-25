Çin, Diaoyu Dao'daki Yasadışı Japon Balıkçı Gemilerine Müdahale Etti

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, cuma ile pazartesi günleri arasında Diaoyu Dao çevresindeki Çin karasularına yasadışı giriş yapan Japonya'ya ait birden fazla balıkçı gemisini bölgeden uzaklaştırdıklarını söyledi.

Liu, pazartesi günü yaptığı açıklamada söz konusu süreçte sahil güvenlik gemilerince gerekli yasal yönetim ve denetim önlemlerinin uygulandığını ve Japon gemilerinin bölgeden uzaklaşması için uyarılarda bulunulduğunu belirtti.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu ifade eden Liu, Japonya tarafını bu sulardaki tüm yasadışı faaliyetlerine derhal son vermeye çağırdı.

Liu, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla Diaoyu Dao karasularında düzenli kolluk faaliyetleri yürütmeye devam edeceklerini söyledi.