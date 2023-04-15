Çin Devlet Konseyi İstihdam Destek Politikalarının İyileştirilmesini Görüştü

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki iş fuarı, 18 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

BEİJİNG, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, istihdamın istikrara kavuşturulmasına yönelik politika ve önlemlerin iyileştirilme yollarını görüştü.

Cuma günü Başbakan Li Qiang'ın başkanlık ettiği Devlet Konseyi yürütme toplantısında, politika kılavuzluğunun daha fazla güçlendirilmesi çağrısı yapıldı. Toplantıda istihdam politikaları genel olarak istikrarlı tutulurken geçici politikalar konusunda hedefli iyileştirmeler yapılacağı ve zayıf halkalara daha fazla destek verileceği belirtildi.

Toplantıda üniversite mezunları ve göçmen işçiler gibi kilit önemdeki gruplara daha iyi hizmet sunulması için çalışma yürütülmesi ve işsizlere ve iş bulmakta zorlananlara yardım sağlanması gerektiği dile getirildi.

İmalat ve dış ticaret işletmelerinde istihdamı istikrarlı hale getirmek ve mesleki eğitimin kalitesini ve beceri eğitimini piyasa odaklı şekilde iyileştirmek üzere pragmatik adımlar atılacağı konusunda sözler verildi.

Toplantıda ayrıca etkin talebin genişletilmesi, piyasa güveninin artırılması ve işletme operasyonlarının kararlı hale getirilmesi sağlanarak makro politikalar ve endüstriyel politikalar yoluyla istihdamın artırılacağı ifade edildi.